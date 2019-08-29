Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29.08.2019 21:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,yayınladığı mesajda, "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız.Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır" dedi.