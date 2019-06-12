Erdoğan, bugün milletvekillerini, yarın kabineyi topluyor: 5 önemli başlık konuşulacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde katılacağı, milletvekillerinin de hazır bulunacağı bir kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'ni ele alınacak. Erdoğan'ın kabineyle yapacağı kapalı toplantıda ABD'den gelen S-400 mektubu, F-35 gerilimi, ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele ve İstanbul seçimi görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi kabine üyeleriyle bir araya gelecek.

S-400 VE AKAR'A GÖNDERİLEN MEKTUP

Yarın gerçekleşecek toplantının en önemli maddesi ABD ile tansiyonu yükselten S-400 hava savunma sistemlerinin alımı oluşturacak. Toplantıda ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubu da görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Bu kapsamda Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe Harekatı, Suriye'deki gelişmeler, PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele başlıkları da kabinenin bir diğer önemli gündem başlığı olacak.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşının ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi olmak üzere ABD ile Türkiye arasındaki adli işbirliği hakkında kabineye bilgi verecek.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMİ

Toplantıda 23 Haziran'da yapılacak İBB Başkanlığı seçimi için alınacak güvenlik önlemleri de değerlendirilecek. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçirilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabineyi bilgilendirmesi planlanıyor. Erdoğan'ın toplantıda İstanbul'daki seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerin alınması için çalışma talimatı vermesi bekleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomide yaşanan son gelişmelerin detaylarıyla ele alınacağı kabine toplantısında enflasyon ve faizdeki gelişmeler, yapısal reformlar, son açıklanan finans paketi ve döviz kurundaki seyir ele alınacak. Bu çerçevede toplantıda ekonomik istikrar ve güven ortamını teminat altına alacak adımların sürdürülmesi kararlılığı vurgulanacak.

MİLLETVEKİLLERİYLE YAPACAĞI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bu akşam saat 21.00'de kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'nin ele alınması bekleniyor.