Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeye dair en önemli karar yereldeki iş birliğinin genişliyor olması olarak dikkat çekti.

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

İki lider daha önce 30 büyükşehirde ittifak kararı almıştı. Ayrıca Erdoğan'ın memleketi Rize ile Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de de iki lider ittifak yapılacağını açıklamıştı. Dün yapılan görüşmede liderler geriye kalan 49 ilde de ittifak yapılması için çalışma başlatılması kararını aldı.

49 İL GÖZDEN GEÇİRİLECEK

49 il için yapılacak olan görüşmeyi ise daha önce ittifak görüşmelerini yürüten AK Parti'li Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz gerçekleştirecek. Önümüzdeki günlerde Özhaseki ve Durmaz'ın bir araya gelerek aday listelerinin YSK'ya son teslim tarihi olan 19 Şubat'a kadar 49 il için ittifak çalışmasını bitirmesi bekleniyor.