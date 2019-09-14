Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakarız

14.09.2019 07:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'ın sorularını yanıtladı. ABD ile kurulması planlanan güvenli bölge konusunda açıklamada bulunan Erdoğan, "Maalesef güvenli bölge anlayışı beklentilerimizi karşılamıyor. Oyalama siyasetine dönüşüyor. Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İdlib'deki gözlem noktalarından şu anda çekilmemiz söz konusu değil. Rejim gözlem noktalarımızla uğraştığı anda, herhangi bir saldırı yaptığında iş orada çok farklı bir istikamete gider, şu anki gibi durmayız.

RUSYA VE İRAN ZİRVESİ

Rusya ve İran'la pazartesi günü yapacağımız zirvede amaç ateşkesi sağlamak, göçü sona erdirmek ve terör örgütlerini kontrol altına almak.

"BUNUN ALTINDAN KALKAMAYIZ"

3,6 milyon mülteciyi barındıran Türkiye Suriye'den gelecek milyonlarca insanı da alamaz, bunun altından biz kalkamayız.

DÖRTLÜ ZİRVE

Ekim başında Rusya, Almanya, Fransa ile Türkiye'de belki dörtlü zirveyi gerçekleştireceğiz. İdlib ve mülteciler konularını ele alacağız.

GÜVENLİ BÖLGE

Koalisyon içindeki ülkeler güvenli bölge noktasında adım atmaya gelince işi biraz frene basmak suretiyle ağırlaştırıyorlar.

"SABRIMIZ TAŞARSA BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ"

Maalesef güvenli bölge anlayışı beklentilerimizi karşılamıyor. Oyalama siyasetine dönüşüyor. Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız.

SU-35/SU-57 SAVAŞ UÇAKLARI

Rusya SU-35/SU-57 savaş uçakları satmayı teklif etti. Rusya bu konuda savunma sanayine yönelik her adımda biz varız diyor.

S-400'LER EN GEÇ NİSANA KADAR YERLERİNE MONTE EDİLMİŞ OLACAK

S-400 sistemi ile ilgili adımı atınca bu bizi biraz rahatlatacak, en geç nisana kadar yerlerine monte edilmiş olacak. Savunma sistemleri olarak çok daha huzurlu hale gelmiş olacağız.

"BÖLGEDE ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR GÜÇ OLACAĞIZ"

Savunma sanayinde attığımız adımlarla ortak savunma sistemlerine de girdiğimizde, bizler bölgede çok daha güvenli bir güç, ön koruma tedbirlerini almış bir NATO ülkesi olacağız.

"GERÇEĞİ YANSITTIĞINI DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Trump S-400 konusunda yapılanları anlayışla karşılarken, yaptırım tehditlerinin gerçeği yansıttığını düşünmek mümkün değil.

TRUMP'LA F-35 GÖRÜŞMESİ

F-35 konusunda sekteye uğrayan süreçler konusunda Trump ile ABD seyatinde (BM Zirvesi) konuşacağız. ABD gibi bir ülke müttefiki Türkiye'yi daha fazla bana göre incitmek istemeyecektir. Bu rasyonel davranış değildir, sorumlu bir dış politika hiç değildir. Halkbank ve yaptırımlar konusunda Trump ile birbirimize güvenimiz var. İnanıyorum ki, ABD'deki görüşmede bunu karşılıklı teyit edeceğiz.

"S-400 ŞARTLARINI SİZDE DE GÖRMEMİZ LAZIM"

Erdoğan 'Trump ile Patriot alma konusunu telefonda konuştuk. Ancak ona S-400'deki şartları sizde de görmemiz lazım dedim.'

Belirli bir oranı belirli bir paketi bu tür şartlarda ortak üretim kredi vesayire gibi olduğu anda biz Patriot'u alabiliriz. Alternatifli çalışılması gerektiğine inanıyorum.

Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız.