Erdoğan'a açıkça soruldu: Ne oldu da Putin birden tavır değiştirdi?

06.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:42

Rusya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bizim Rusya ile ilişkilerimiz 5 yıldır gayet iyi gidiyordu. Siz de memnundunuz. Türkiye de bundan hem ekonomik hem siyasal anlamda avantaj elde etti. Ne oldu da bu Aralık ayından itibaren Putin birden tavır değiştirdi?" sorusu yöneltildi.

"ARAMIZA KARA KEDİLER GİRMİŞ OLABİLİR"

Putin'in tavrında çok da bir farklılık olmadığını belirten Erdoğan, "Zaman zaman uluslararası ilişkilerde buna benzer gelişmeler, iniş çıkışlar olabiliyor. Rusya ile olan belki de bizim en son düşünebileceğimiz bir konu olabilir bu. Niye derseniz; bizim şu anda Rusya ile olan ikili ilişkilerimiz hiçbir şeye benzemez. Bir taraftan savunma sanayiinde attığımız adımlar, bir taraftan nükleer enerjide attığımız adımlar, bir taraftan Türk Akımı konusunda attığımız adımlar, bir diğer taraftan turizmde attığımız adımlar… Tabi bunların çok çok büyük önemi haiz. İkili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Yani onun için de herhalde bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

"KARA KEDİ İSRAİL OLABİLİR Mİ?"

Bu açıklamasından sonra Erdoğan'a "Bu kara kedi İsrail olabilir mi?" şeklinde bir soru daha yöneltildi. Erdoğan bu soruya da "Yok. O kadar zayıf değil" diyerek yanıt verdi.

Haber Videosu