Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da 49 kişinin öldüğü, 48 kişinin ise yaralandığı terör saldırısı sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü. Erdoğan, Reddy ile yaptığı görüşmede, "Terör eylemi sebebiyle geçmiş olsun dileğiyle arıyorum. Tüm Müslümanlar adına lanetliyorum. Teröristin açıklamış olduğu manifesto içeriği itibariyle bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

"BİR HEYETİ YENİ ZELANDA'YA GÖNDERİYORUM"

Erdoğan görüşmede, "Terör eylemi sebebiyle geçmiş olsun dileğiyle arıyorum. Tabi bu eylemi özellikle tüm Müslümanlar adına lanetliyorum. Bu vesileyle de sizlerin orada şuandan itibaren bu atılan adım ve maalesef bu teröristin arkasındaki örgütleri meydana çıkarmanızı da özellikle hem ülkeniz hem tüm halkınız için önemli bir adım olarak görüyorum. Teröristin açıklamış olduğu manifesto içeriği itibariyle bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkarılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda'yı ciddi manada rahatlatacaktır. Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda'ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız bu da çok çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda'ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz" ifadelerini kullandı.