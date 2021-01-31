Erdemli'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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Erdemli'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

31.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:33
Erdemli'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi, büyükşehir belediye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi, büyükşehir belediye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Mersin'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle karayollarında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yaylaya çıkan vatandaşlar, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte geri dönmek istedi. Erdemli istikametine doğru yola çıkan 4 otomobil, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Otomobillerdeki 8 kişinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 8 kişiyi kurtardı. 8 vatandaşın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Erdemli'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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