Bir Katliam Daha! Zehirli Et Verilen 4 Köpek ve 3 Kedi Öldü
Balıkesir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin verdiği zehirli eti yiyen sokak köpeği ile iki aylık 3 yavrusu ve 3 kedi kurtarılamayarak öldü. Zehrin etkisiyle can çekişen 6 köpek yavrusu ise hayvanseverlerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin verdiği zehirli eti yiyen 1 sokak köpeği ile iki aylık 3 yavrusu ve 3 kedi ölürken, 6 yavru köpek ise hayvanseverler tarafından kurtarıldı.
ANNE KÖPEK İLE 3 YAVRUSU VE 3 KEDİ ÖLDÜ
Olay, saat 17.00 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tatlısu İlk ve Orta Okulu bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan zehirli etten sokak köpeği ile 8 yavrusu ve 3 kedi yedi. Hayvanlar zehrin etkisiyle can çekişirken olayın haberini alan hayvanseverlerin müdahalesi ile 6 yavru köpek kurtarılırken, anne köpek ile 3 yavrusu ve 3 kedi kurtarılamayarak öldü.
"HAYVANSEVERLER OLARAK ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"
Bu tip olayların son zamanlarda artış gösterdiğini belirten mahalle sakinleri, "Hayvanseverler olarak çok üzülüyoruz. Tatlısu Mahallesi'nin önemli alanları görebilecek şekilde mobese kameraları konulması için Erdek Kaymakamlığı'na başvuracağız" ifadelerini kullandılar.
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RAMAZANA GİRİYORUZ. . AZ KALDI. . İNŞALLAH. . . BU VAHŞETİ YAPANLAR BU DÜNYADA OLMASADA ÖBÜR DÜNYADA MUTLAKA EN AĞIR CEZAYI AYNISININ DAHA BETERİNİ ÇEKECEKLER. . MUTLAKA ÇEKECEKLER KURTULUŞLARI YOK. .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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dilerim ALLAHTAN siz de zehirlenerek ölün o masumlar bize emanet kıyametin en kısa zamanda gelmesi dilegiyleCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sorun:sokak hyvanları katlediliyor çözüm:bulunamadı bulunamıyor bulunmak istenmiyor bulunmayacakCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Vahsıi mağluklarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yahu ne diyeyim. o kadar alçak o kadar kansızsınız ki. . hayvanları sevmeyen insanları sevemez. . merhamet. şefkat vicdan denen duyguları olamayan duygusuz adi insan müsveddeleri. Allah sizi bildiği gibi yapsın. . bin türlü cezanızı belanızı versin te zamanda inşallah. . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır