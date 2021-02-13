Erciş'te çıkan gıda deposu yangınında 8 kişi dumandan etkilendi

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Van'ın Erciş ilçesinde market ve toptan gıda deposunda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Yukarı Çınarlı Mahallesi'nde Mehmet Koçak'a ait market ve toptan gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede deponun tamamına yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevredekilerinde yardımıyla kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 8 kişi ile elektrik akımına kapılarak hafif yaralanan 2 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.

Hasara neden olan yangınla ilgili açıklama yapan Erciş Belediyesi İtfaiye Grup Amiri Kutbettin Aydın, yangına 25 personel ve 5 araçla müdahale ettiklerini anlattı.

Yanıcı maddeler nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığını belirten Aydın, yangının nedenini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca