Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.
Körfez Yavuz Sultan Mahallesi'nde oturan sara hastası 1 çocuk annesi Burcu Ergüney, dün evinde epilepsi nöbeti geçirdi. Hastaneye kaldırılan Burcu Ergüney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Psikiyatr Sinan Ergüney'in eşi olan, özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Burcu Ergüney'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Burcu Ergüney'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz
Mansur Yavaş'la ters düşüp BELPLAS'taki görevinden istifa eden İYİ Partili Köylüoğlu'ndan açıklama geldi
Son Dakika Haberleri