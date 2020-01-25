Enkazdan çıkarılan annenin söyledikleri yürek yaktı.Yaralı Anne "Çocuklarım merdivenin orada, çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın" dedi.

25.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:15

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde yaşanılan depremde 22 kişi hayatını kaybederken 1031 kişide yaralı olarak hastanelerde tedavi ediliyor. Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan bir annenin kameralara yansıyan konuşması ise yürek yaktı. Enkazdan çıkarıldığı sırada çocuklarının yerini tarif eden anne "Çocuklarım merdivenin orada, çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın" dedi.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralı annede kurtarma ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çocuklar için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.