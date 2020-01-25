: Enkazın altında 112'yi arayan vatandaş '' Nefes alamıyorum'' diyerek yardım istedi

25.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:08

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken yaralılarda hastanelerde tedavi ediliyor. 22 kişinin hayatını kaybettiği depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı ise 112 çağrı merkezi kayıtlarına yansıdı. Çağrıda, depremzedenin, "nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor.

NEFES ALAMIYORUM

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

''ENKAZIN ALTINDA EŞİM VAR''

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor. Depremzede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor.

Kaynak: İHA

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