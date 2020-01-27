: Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek

27.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:11

Afrika temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında bulunan iki vatandaşı elleriyle kazıyarak çıkartan Suriyeli Mahmud el Osman'a 'Vatandaşlık verilebilir mi?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu arada Fahrettin Bey Mahmut kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi diye soruyor şimdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor. Türkçe de biliyor. Ailesine de veririz'' cevabını verdi.

BAKAN SOYLU İLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dilek apartmanı enkazını incelemesi sırasında Suriyeli Mahmut El Osman ile bir araya geldi. Bakanlar Soylu ve Koca, Suriyeli Mahmut'a sarılarak teşekkür ederken enkazda arama kurtarma sırasında kaybolan telefonu yerine yeni bir telefon hediye etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahmut'a teşekkür ederek, "Milletimiz her şeyin en iyisini en doğrusunu bilmektedir. Çok zor bir durumdayız. Herkes yapılması gerekeni hem de en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Allah milletimizden razı olsun. Mahmut'ta hakikaten insanlığın kendine vermiş olduğu vazifeyi yerine getirdi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Biz aynı değerlere ve aynı inanca sahibiz. Mahmut da, Emine de insanlığın tek bir dil olduğunu hepimize göstermiş oldu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da yaşanan 6,8'lik depremin ilk gününde, adı Mahmud El Osman olduğu öğrenilen genç, Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altında bulunan bir çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkarmıştı. Enkazdan çıkarılan Dürdane Yıldız adlı kadın, Suriyeli gence teşekkür ederek ulaşmak istemişti. Kadının bu çağrısına kulak veren ekipler, Suriyeli genç ile depremzede kadını buluşturmuştu. Bu görüşmelerde duygusal anlar yaşanırken, depremzede kadın Suriyeli gence, "Sen bizim kahramanımızsın" demişti.

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