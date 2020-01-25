Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı
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Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hamile kadının kurtarılma anı ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

25.01.2020 01:37 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:41
Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı

'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hamile bir kadının kurtarılması kameraya böyle yansıdı


Haber Videosu

: Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı
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