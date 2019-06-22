Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti(1)

Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti(1)

TİYATRO sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti(1)

TİYATRO sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti. Fosforoğlu'nun Pazartesi günü Kadıköy'deki Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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