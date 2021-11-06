Engin "M4J3R" Küpeli VALORANT'a geçişi sonrası bir açıklama paylaştı

Engin "M4J3R" Küpeli, bugün koçları Canpolat "hardstyle" Yıldıran'ın paylaşımıyla paz, ngiN ve beyAz ile birlikte bir VALORANT organizasyonu aradıklarını duyurmuştu.

CS: GO'da yıllar boyunca profesyonel olarak oynayan M4J3R, VALORANT'a geçişi ve nedeniyle ilgili bir twitlonger mesajı yayınladı. Deneyimli oyuncu sözlerine "Espora Counter Strike ile başladım ve VALORANT ile bitireceğim." diyerek başladı. Kariyerine Fransa'daki bir LAN turnuvasıyla başladığını ve bugüne kadar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Şu an 30 yaşına gelmesine rağmen kazanmak için daha fazla motive olduğunu, CS'deki kariyerinin inişleri ve çıkışları ile yaşandığını söyledi. VALORANT'ta şimdiden grind'a başladığını, hala VALORANT'ın en iyisi olabilecek takıma sahip olduğunu söyledi. Ayrıca hayatında hiç 13 saat aralıksız CS oynamadığını fakat VALORANT oynadığını, bunun da iyiye işaret olduğuna değindi.

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