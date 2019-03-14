Engin Altan Düzyatan ve Tarkan Gibi İsimler Ara Güler'in Kitabını Almak İçin Yarışa Girdi

Geçtiğimiz sene ekim ayında hayatını kaybeden fotoğraf sanatının efsane ismi Ara Güler'in binlerce kare içerisinden seçtiği 55 adet İstanbul fotoğrafı, kitap haline getirildi.

65 kilogram olan ve sadece bir adet üretilen bu özel eser, 17 Mart'ta Antik A.Ş.'deki müzayedede sahibini bulacak. Geliri genç fotoğrafçılara kullanılacak esere sahip olmak için koleksiyonerler adeta yarışa girdi.

ARA GÜLER'İN KİTABI İÇİN ÜNLÜLER SIRAYA GİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre; 100 sayfalık esere sahip olmak isteyen isimler arasında ise Koç ve Sabancı Aileleri'nin yanı sıra Tarkan, Derin Mermerci ve Engin Altan Düzyatan da var. Çok sayıda ünlü ismin katılacağı açık artırmada en yüksek rakamı veren kişi, Ara Güler'in özel notu ile imzasının da yer aldığı kitaba sahip olarak sanatçının anısını yaşatacak.

SANAT KOLEKSİYONA EKLEMEK İÇİN HAZIR BEKLİYOR

Sosyetenin tanınan ismi olan ve geniş bir sanat koleksiyonu olan Derin Mermerci de Ara Güler'in bir adet üretilen kitabını almak için serveti gözden çıkaracak.

YAKIŞIKLI OYUNCU DA TAKİP OLDU

Son zamanlarda oyunculuğun yanı sıra fotoğrafçılığa da merak saran yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan da kitap talip olan isimlerin başında geliyor.

TARKAN ÖZEL ARACIYLA KATILACAK

Eski dostu merhum Ara Güler'in son eserini almak için sabırsızlanan Tarkan'ın müzayedeye bir aracı ile katılacağı öğrenildi.