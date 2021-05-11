'Engelsiz Üniversite Ödülleri' verildi
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'Engelsiz Üniversite Ödülleri' verildi

'Engelsiz Üniversite Ödülleri' verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri her yıl "Engelsiz Üniversite Ödülleri" veriyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri her yıl "Engelsiz Üniversite Ödülleri" veriyor. 2021 yılında bu kapsamda kendini geliştiren üniversiteler de ödüle layık görüldü.

"Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" başlıkları altında engelli öğrencilerin eğitime, mekanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yükseköğretim kurumlarını teşvik edici birçok yeni çalışmalar yapan Yükseköğretim Kurulu, 2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri'ni almaya layık görülen üniversiteleri açıkladı.

Katılımcı üniversitelerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda ödülleri almaya hak kazananların açıklandığı '2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni' YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yanı sıra YÖK yürütme kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti. Ödül törenine ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları, engelli öğrenci birimi sorumluları, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu üyeleri ile ödül başvurularının değerlendirilmesinde görev yapan panelistler Kovid-19 küresel salgını nedeniyle video konferans yoluyla katıldılar.

"MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZLİĞİNİ KANITLADI"

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün de  'YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında 'Mekanda Erişilebilirlik' kategorisinde 'Turuncu Bayrak' almaya hak kazanan üniversitelerden biri olduğu bildirildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar şu ifadeleri kullandı:

"'Engelsiz Üniversite' olma yolunda her geçen gün daha güçlü adımlar atıyoruz. Konuyu sürekli olarak gündemimizde tutuyoruz. Geçen yıl aday olmuştuk; bu yıl da turuncu bayrağı almaya hak kazandık. Gelecek yıllarda diğer birimlerimiz için de başvuruda bulunacağız. 'Engelsiz Üniversite' konusunda bu denli çaba harcayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç'a, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'a üstün duyarlılıkları ve çalışmaları için özellikle şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca üniversitemizde bu konudaki çalışmaları yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimine de teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz mart ayında da TSE'nin 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi'ni almıştık. Öğrencilerimize her bakımdan en yetkin koşullarda ulaşmak istiyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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