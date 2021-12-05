Engelliler adına cami bahçelerinde fidan dikildi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Adıyaman merkez ve köylerindeki bahçelerine fidan dikimi gerçekleştirdi.

'Benimde dikili bir ağacım olsun' projesi kapsamında her camii bahçesine bir engelli vatandaşın adına çam fidanı dikildi. İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın da katıldığı fidan dikimine engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan fidan dikimi ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Taşçı, "Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin diyen bir peygamberin ümmeti olarak, gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engelli kardeşlerimize değer vermek, topluma katmak, camilere olan bağlılıklarını arttırmak ve ağaç sevgisini aşılamak adına her camimiz bahçesine bir engelli kardeşimiz adına fidan dikimi gerçekleştirmekteyiz. Bu vesile ile emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN