Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Van'ın Gürpınar Belediyesi, 65 yaşındaki Refik Çelik'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Hacıköy Mahallesi'nde 11 yıl önce geçirdiği hastalık nedeniyle yürüyemeyen Çelik, sosyal medya üzerinden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a ulaştı.

Başkan Tanış, kısa sürede Çelik'i evinde ziyaret ederek akülü sandalye hediye etti.

Engelli vatandaşlara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Tanış, şöyle dedi:

"Gürpınar Belediyesi olarak her alanda sosyal projeler üreterek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Refik amcamızı ziyaret ederek hediyesini takdim ettik. Bir nebze de olsa yanında olduğumuzu gösterdik. Gücümüz yettiğince engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Bedensel Engelli Refik Çelik ise 11 senenin ardından gönül rahatlığıyla dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek "Başkanımız bizlerin mağduriyetini görerek sesimize kulak verdi. Bu sandalyenin gelmesiyle bundan sonra gönül rahatlığıyla gezip birçok işimi kendi imkanlarımla yapacağım. Başkanımıza ve belediyemize bu hediyesi için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA