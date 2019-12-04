Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27
Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karataş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Karataş, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fatih Karataş, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir oylamaya katıldık. Kategorilerin hepsini inceledim. Gayet güzeldi. Zaten direkt gözüme çarpanlara oy verdim. Başarılı organizasyonundan dolayı Anadolu Ajansını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler