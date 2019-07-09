Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı

Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı

Bolu'da 3 sapık, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı gece vakti kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra sabaha karşı otomobille eve bıraktı. Gözaltına alınan 3 sapık tutuklandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli F.B.'yi (20) kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi, 'cinsel İstismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklandı.

KAÇIRILDI, EVE GERİ BIRAKILDI

Mengen'e bağlı Yumrutaş köyünde ailesiyle birlikte oturan yüzde 50 zihinsel engelli F.B., iddiaya göre önceki gece kaçırıldı. Genç kızın babası durumu jandarmaya haber verdi. Daha sonra sabaha karşı genç kız tekrar bir otomobille eve geri bırakıldı.

"CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM" DEDİ

Jandarma tarafından ifadesi alınan F.B., 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Mengen'de oturan Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

3 SAPIK TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., 'cinsel İstismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erol Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (13)

  • KUZEYİN UŞAĞI:
    adamlıktan erkeklikten insanlıktan nasibini almayan ırz düşmanı alçakları önce asıp sonra yakmalı canlı iken. ibreti alem için. başka yolu yok. . . . . .
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  • İSMAİL:
    Bende bir engelliyim. omurilik felçlisiyim. bunu yapanları önce en az bu kız kardeşimizin seviyesinde engelli yapı, sonrada yüz yıl ceza vermek lazım. yazıklar olsun bu memleketin yaşadığı olaylara. . . . çok çirkin. . . .
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  • ADINI YAZ Y:
    yazıklar olsun insanlara. engelli olsun . olmasın sizler gibi sapıklar oldukça hiçbir kız ve kadınlar güvende değil. bakıyorumda bizdeki sapıklar Hindistan’daki sapıklardan örnek almaya başladı . ama Hindistan’da bu gibi sapıkların cezası belli değilmi. . . . .
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  • PİLİKLER:
    ALLAH sizin belanizi versin.Aminnn INSAN görünüp HAYVANI NEFSİ taşıyanı MAPUSLARDA ÇÜRÜTÜÇEKSİN BEDENLERİNİ,madem IDAM olmucaklar,nasıl KIYDINIZ hıc sizi DOĞURAN ANANİZ aklınıza gelmedimi o da bir KADIN YAZIKLAR OLSUN
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