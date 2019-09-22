Engelli çocuğun, kendisi gibi engelli bir kadına sarılma anı izleyenleri duygulandırdı

22.09.2019 22:46

Nerede çekildiği belli olmayan bir videoda engelli olan bebek ve engelli yetişkin bir kadının karşılaşması duygusal anlara sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce beğeni ve yorum aldı.

BEBEK KADINA BİR ANDA SARILDI

Kendisiyle aynı durumdaki kadınla karşılaşan bebek bir anda sarılma refleksi göstererek kadına sarılıyor. Kadının göğsüne kafasını koyması üzerine duygulanan kadın bebeğe sarılmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU



Sosyal medya kullanıcıları 2 saat içerisinde 54 bin beğeni alan videoyu yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ağlamamak mümkün değil" yorumunda bulundu.