Enes Batur'un yeni filmi ilk filmden 5 kat daha az izlenerek hayal kırıklığı yarattı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin'in yeni filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'a beklenen ilgi gösterilmedi. Film, 84 bin 513 kişiyle açılırken Batur'un bir önceki filminden 5 kat daha az izlendi.

UMDUĞUNU BULAMADI

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filminin devam halkası olan Enes Batur Gerçek Kahraman büyük umutlarla vizyona girmişti. Youtuber Enes Batur'un yeni filmi Gerçek Kahraman, gişede umduğunu bulamadı. Enes Batur, filmin galasında hedefi yüksek tutmuş ve gelmiş geçmiş en yüksek gişeye ulaşmak istediğini açıklamıştı.

1 haftalık sürede Enes Batur Gerçek Kahraman filmi yalnızca 85 bin kişi tarafından izlendi. Serinin ilk filmi Hayal mi Gerçek mi'yi ise ilk haftada 160 bin kişi seyretmişti.

"EVLİLİKTE KURTARMADI"

Filminin vizyona girmesine günler kala Damla Aslanalp ile evlenmiş ve bu evliliğin filmin reklamı olduğu söylenmişti. Batur'un gişede elde ettiği rakamların ardından "Evlilikte kurtarmadı" yorumları yapıldı.