YouTuber Enes Batur, İlk Çektiği Hayal mi Gerçek mi Filminden Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Açıkladı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, gişe rekoru kırdığı 'Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?' filminde kazandığı parayla ne yaptığını açıkladı.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un ilk filmi 'Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?'yi 19 Ocak'ta vizyona girmiş ve izlenme rekoru kırmıştı. Şimdilerde ikinci filmini çıkarmak için gün sayan Batur, ilk filminden kazandığı parayı ne yaptığını anlattı.
"VERGİ BORCUMU KAPATTIM"
YouTube Magazin sayfasında yer alan habere göre; filmleri hakkında konuşan Enes Batur, ilk filmi hakkında "İlk filmden kazandığım parayla vergi borcumu kapattım." şeklinde konuştu.
"TAKİPÇİLERİME 100 BİN TL'LİK ÇEKİLİŞ YAPACAĞIM"
Yeni filmi 'Enes Batur: Gerçek Kahraman' için gün sayan Batur, hayranlarına da bir müjdeli haber verdi. Batur açıklamasında "İkinci film başarılı olur, güzel bir şeyler kazanırsak güzel bir araba almak istiyorum. Eğer film 3 milyon izlenmeyi geçerse takipçilerime 100 bin TL'lik bir çekiliş yapacağım" dedi.
17,5 MİLYON HASILAT YAPTI
12 hafta vizyonda kalan ve 1,5 milyon kişi tarafından izlenen 'Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?' filminin toplam hasılatının 17,5 milyon TL olduğu öğrenildi.
FİLMDE KİMLER OLACAK?
Enes Batur'un yeni filminin tanıtım videosunda açılışın bir uzay mekiğinde yapıldığı görülüyorken, ardından yeryüzüne iniyor ve yüzlerini göremediğimiz süper kahraman kostümlü insanlarla karşılaşıyoruz. Filmde Batur'a eşlik eden isimler arasında Cumali Ceber, filmleriyle tanınan fenomen isim Halil Söyletmez, Kafalar Karışık filmi ile beyaz perdeye geçiş yapan Kafalar, Youtube kanalı üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin gibi isimler yer alıyor. Ayrıca teaser'da görüldüğü üzere oyuncu Altan Erkekli de 'Enes Batur Gerçek Kahraman' filminde yer alıyor.
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vay arkadaş ya gişe rekortmeni mi ? :))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İlk sinema filminin afişini gördüğümde: bu ne la?! bir ara tv''de denk geldi, boşluktan izlemiş bulundum. oyunculuk fiyasko, senaryo fiyasko, anlam sıfır. youtube''da kim la bu diye baktığımda sadece 1 videosunun 2 dakikasını izledim. bana o 2 dakikayı kim geri verecek şimdi? bırakalım da 13-18 yaş arası izlemeye devam etsin evladımızı. zaten mantar çok piyasada. yeni yeni türler gelecektir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunu izleyen kafasını çok zorlamasın. Bişey olmaz. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bunların filmine gidende beyin yok yav adam cocuklara ne vaad ediyor ne gidin nede izletin cocuklarınızaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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şu youtuberleri hiç bilmem ne yaparlar onuda bilmem. ama gençlerimizin ne kadar boş şeylerin peşinden koştuğunu bu boş insanları ünlü yapınca anlıyoruz. ya allah aşkına kendi hayatınız için çabalayın zaman harcayın arkadaşlar boş insanları takip edipte o değerli zamanınızı harcamayın.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır