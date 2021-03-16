Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ELDER 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ELDER 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

16.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi Salondan görüntüler ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen'in konuşması EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz'ın konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 9.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi

Salondan görüntüler

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen'in konuşması

EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz'ın konuşması

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (4)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ELDER 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ELDER 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ELDER 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ELDER 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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