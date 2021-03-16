Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ELDER 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı
16.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:41
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi Salondan görüntüler ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen'in konuşması EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz'ın konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 9.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi
Salondan görüntüler
ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen'in konuşması
EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz'ın konuşması
ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz