Endonezya'da Aşırı Yorgunluktan Ölen Sandık Görevlisi Sayısı 272'ye Yükseldi
Dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçiminin yapıldığı Endonezya'da 17 Nisan'daki seçimlerde ve sonrasında aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısı 272'ye yükseldi. 193 milyon seçmenin sandık başına gittiği ülkede 7 milyon sandık görevlisi görev yapıyor ve 30 saat oy pusulası sayıyor
Endonezya'da yüzlerce sandık görevlisi demokrasi için hayatını kaybetti. Endonezya'da yapılan dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçim yarışında, aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısının 272'ye yükseldiği belirtildi. Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Arief Priyo Susanto, bin 878 kişinin de aşırı yorgunluktan hastalandığını açıkladı.
193 MİLYON SEÇMEN, 7 MİLYON GÖREVLİ
Alman basın organı Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre 17 Nisan'da 260 milyon nüfuslu ülkede ilk kez devlet başkanlığı, yerel ve ulusal parlamento seçimleri, masrafları kısmak amacıyla aynı gün yapılmıştı. 193 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 80'inin 800 binin üzerindeki seçim lokalinde oy kullandığı seçimlerde, her seçmenin beş oy pusulası doldurması gerekiyordu. Doğudan batıya beş bin kilometreden daha fazla uzunluğa sahip olan ülkede sekiz saat içinde bu kadar oyun kullanılmasının ve ardından oy pusulalarının elle sayılmasının, sandık görevlilerinin aşırı yorgunluğuna ve ölümlerine neden olduğu bildirildi.
30 SAAT ÇALIŞIYORLAR
Nikkei Asian Review adlı haber sitesinin verdiği bilgiye göre, bazı seçim bölgelerinde 100'den fazla aday seçime katılırken, bazı sandık görevlilerinin 30 saat boyunca pusulaları saymak zorunda kaldığı aktarıldı. Bloomberg Haber Ajansı ise, 245 bin adayın katıldığı seçimlerde 7 milyon sandık görevlisinin görev yaptığını bildirdi.
ÖLENLERİN AİLESİNE TAZMİNAT
Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Susanto, seçimler nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlilerinin ailelerine tazminat ödenmesi için Maliye Bakanlığı'nın hazırlık yaptığını açıkladı.
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Sisi demokrasisi. . . Sisi personelitesisi. . . O kadar zamanda bir oylamayi bitirememisler yuhhh. Bizde 4 saatte sonuc aliniyor kimse de ölmüyor. Allah''in geri kalmislari, Endonezyalisisi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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193 MİLYON İNSAN VAR , YORGUNLUKTAN ADAM MI ÖLÜYOR. BU NE SAÇMA SİSTEM. 7 MİLYON CALISAN VARSA 14 MILYONA CIKARIN MILYON MILYON ADAMIZIN VAR. BOŞ BEYINLER KULLANSANIZA. !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde başka túrlü oldu ama ALLAH korudu 72 saat nöbet tutdüğümuz oldu hastanede 24 saat nöbet tutardık birde mesaiye devam üç sefer evde düşmüşemdir birde eve giderken yolda düşdüm vatandaşlar kaldırdı koluma girdi eve götürdüCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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193 milyon seçmen 7 milyon görevli. Bu 7 milyonun 3,5 milyonu sandık başında geri kalan 3,5 milyonu güvenlik, ulaşım, bilişim işinde görevli olmuş olsa, her sandık kurulunda da 7kişi görevlense 500 000 sandık eder her birinin sorumlu olacağı oy sayısı da yaklaşık 386 dır. Yani 7 kişi 386 oyu sayacak işi bitecek ulaşım, güvenlik ve oyların bilgisayar ortamına girilmesi için de bir o kadar görevli var... Çık da insanı öldürecek kadar bir iş yükü yok gibi geliyor bana... Neticede görevli sayısıyla orantılarsak bizde de yaklaşık aynı oran çıkacaktır. Ama kimse yorgunluktan ölmedi. O işde başka bir şey vardırCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Bu ne saçma bir haber, sandık görevlileri ölseydi yakın zamanda bizde 17 gün süren oy sayımında ölen olurdu :DCevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır