Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe kentinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı
Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti Açe'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı. Kadın kırbaç ekibinin en yeni üyesi, işe başlamadan önce aldığı eğitimin ardından, evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumu cezalandırdı.
28.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:16
Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti Açe'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı.
Kadın kırbaç ekibinin en yeni üyesi, işe başlamadan önce aldığı eğitimin ardından, evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumu cezalandırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com