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Endonezya'da sellerde 8 kişi öldü

Endonezya'da sellerde 8 kişi öldü
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Papua bölgesinde meydana gelen sellerde 8 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Papua bölgesinde meydana gelen sellerde 8 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basındaki habere göre, Jayapura'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi de tahliye edildi.

Öte yandan en az 11 bin ev ise sular altında kaldı.

Sumatra Adası'nda bir hafta önce meydana gelen sellerde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 24 bin kişi tahliye edilmişti.

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