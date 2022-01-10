Endonezya'da sellerde 8 kişi öldü
Endonezya'nın Papua bölgesinde meydana gelen sellerde 8 kişi yaşamını yitirdi.
Endonezya'nın Papua bölgesinde meydana gelen sellerde 8 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basındaki habere göre, Jayapura'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi de tahliye edildi.
Öte yandan en az 11 bin ev ise sular altında kaldı.
Sumatra Adası'nda bir hafta önce meydana gelen sellerde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 24 bin kişi tahliye edilmişti.
AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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