Endonezya'da sellerde 2 çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Endonezya'da sellerde 2 çocuk hayatını kaybetti

Endonezya'da sellerde 2 çocuk hayatını kaybetti
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Sumatra Adası'nda meydana gelen seller nedeniyle 24 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Sellerde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle bazı binaların hasar gördüğü ve trafikte aksamaların yaşandığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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