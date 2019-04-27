Endonezya'da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti

193 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 17 Nisan'daki seçimlerde, 500'den fazla kişinin de aşırı çalışmak, stres ve uykusuzluk gibi sebeplerle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Genel Seçim Komisyonu yetkilileri ilk gün 9 kişi olarak açıklanan ölü sayısının çarşamba günü itibariyle 139'a yükseldiğini duyurdu.

7 MİLYONU AŞKIN KİŞİ SANDIK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞTI

Seçimlere katılım oranı yüzde 81 olarak açıklanırken, 7 milyonu aşkın kişinin de sandık görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi. Endonezya İçişleri Bakanı Tjahjo Kumolo yaşanan ölüm olayları sonrası hükümetin harekete geçtiğini, bundan sonra cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin farklı zamanlarda yapılması yönünde karar alacaklarını ifade etti.

OY SAYIMI DEVAM EDİYOR

Maluku eyaletindeki Tanimbar Adaları'nda görev yapan sandık başkanı Selvianus Itranbey, aşırı yorgunluk nedeniyle yaşamını yitiren ilk kişi olmuştu. Itranbey, oyların tekrar sayımı konusunda yapılan toplantı sırasında hayatını kaybetmişti.

245 bin adayın yarıştığı seçimlerdeyse oy sayımı 1 haftayı aşkın süredir devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratik Mücadele Partisinden (PDI-P) yeniden aday olan mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun en yakın rakibinden yüzde 10 daha fazla oy aldığı ve seçimi kazanmasının muhtemel olduğu bildirildi.