Endonezya'da otobüs kazasında 13 kişi öldü - Haberler
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Endonezya'da otobüs kazasında 13 kişi öldü

AA, Emel Öz - Güncel
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Endonezya'da otobüs kazasında 13 kişi öldü

Endonezya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'daki habere göre, Arama ve Kurtarma Birimi yetkilisi Yusuf Latif, yaptığı açıklamada, Yogyakarta kentinde otobüs kazası meydana geldiğini bildirdi.

Latif, ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Emel Öz - Güncel

Endonezya, Güncel, Haber

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