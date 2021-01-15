Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama devam ediyor
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Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama devam ediyor

15.01.2021 22:54 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:59

Sinovac Biotech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Endonezya'da uygulaması devam ediyor.

Sinovac Biotech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Endonezya'da uygulaması devam ediyor. Ülke genelinde başlayan Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli grup olan sağlık çalışanlarının ardından, vatandaşlar Açe kentindeki Açe Hastanesi'nde aşılanmaya başladı.

Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama devam ediyor
Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama devam ediyor
Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama devam ediyor
Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aprizal Rahmad

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