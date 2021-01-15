Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama devam ediyor
15.01.2021 22:54 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:59
Sinovac Biotech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Endonezya'da uygulaması devam ediyor.
Sinovac Biotech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Endonezya'da uygulaması devam ediyor. Ülke genelinde başlayan Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli grup olan sağlık çalışanlarının ardından, vatandaşlar Açe kentindeki Açe Hastanesi'nde aşılanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aprizal Rahmad