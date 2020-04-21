Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor Endonezya'da yetkililer halkın batıl inançlarını koronavirüs mücadelesinde kullanmaya başladı. Ülkenin bazı bölgelerinde karantinaya uymayan kişiler 'perili evlere' yerleştirilip cezalandırılıyor.

Endonezya'da koronavirüs salgınına karşı alınan karantina tedbirlerine uyulmamasından bıkan yetkililer, halkın doğaüstü olaylara olan yaygın inançlarından faydalanmayı sürdürüyor.

Cava Adası'na bağlı Sragen bölgesinin yöneticisi Kusdinar Untung Yuni Sukowati, 'perili' olduğuna inanılan terk edilmiş evlerin 'karantina kaçaklarını' cezalandırmak için kullanılmasına karar verdi. Bu evlere kapatılan kişilerin korkacağı ve böylece kuralı bir daha çiğnemeyeceği düşünülüyor.

ODALAR PERDELERLE AYRILDI

Söz konusu evlerde perdelerle birbirinden ayrılmış yataklar, 14 gün boyunca karantina cezası çekecek olan kural ihlalcilerini bekliyor.

Sukowati yaptığı açıklamada, kuralı "Eğer köyde boş ve perili bir ev varsa, insanları oraya koy ve kilitle" sözleriyle özetledi.

"HENÜZ HAYALETLE KARŞILAŞMADIM"

Şimdiye kadar beş kişinin bu şekilde 'cezalandırıldığı' belirtiliyor. Bunlardan biri olan Heri Susanto, henüz bir 'hayaletle' karşılaşmadığını söylüyor. Ancak cezasını çekmiş görünen Susanto, "Bunun herkesin güvenliği için olduğunu biliyorum, Dersimi aldım" diyor.

HAYALETLER DEVRİYE GEZMİŞTİ

Yine Cava Adası'na bağlı Kepuh köyü de insanları evde tutmak için, yüzleri beyaza boyanan ve kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydirilen gönüllülerin sokaklarda devriye gezmesiyle gündeme gelmişti.

Çok eski bir batıl inanç olan ve 'Pocong' adı verilen 'hayaletler' sayesinde insanları korkutmak hedefleniyordu.