Encümen üyelerine teşekkür
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Encümen üyelerine teşekkür

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Encümen üyelerine teşekkür

Kütahya İl Encümeni Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya İl Encümeni Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ali Çelik, 1 yıllık görev süresini tamamlayan İl Encümeni Üyeleri Aynur Koçuk Mercan, Recep Toy ile İbrahim Karataş'a teşekkür belgesi verdi.

Encümen üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çelik, başarılar diledi.

Kütahya İl Encümeni Toplantısı, gündemde yer alan 18 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Encümen üyelerine teşekkür
Encümen üyelerine teşekkür
Encümen üyelerine teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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