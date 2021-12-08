En özel konserde dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdiler

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nün başarı öyküleriyle örnek olan Down sendromlu, otizmli ve Asperger sendromlu öğrencileri, doğru eğitimle ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini bir kez daha gösterdi. Öğrenciler, verdikleri piyano konseriyle Beethoven'dan Bach'a, Mozart'tan Chopin'e kadar farklı bestecilerin eserlerini seslendirerek muhteşem bir performansa imza attı.

GENÇLERE VE AİLELERİNE ÖRNEK OLSUN

Öğrencilerin piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni, "Bölümümüzde bugüne kadar Cem Vardarcı, Ateş Güldoğan gibi otizmli öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun oldular. Bugün de birçok özel öğrencimiz eğitimlerine farklı sınıflarda devam ediyor. Hepsi de çok yetenekli ve müzik onlar için bir yaşam biçimi. Doğru eğitimle ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini bugün bir kez daha görüyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının gençlere ve ailelerine örnek olmasını, üniversiteli olma oranlarının artmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı Dr. Orçun Berrakçay da dört gencin sanat ve eğitim hayatında yaptıklarının, diğer bireylere örnek olarak onları bu yolda cesaretlendirmesini istediğini söyledi.