En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı

Amerikalı oyuncu Bella Thorne, bir süredir birliktelik yaşadığı şarkıcı Benjamin Mascolo ile evlilik yolunda ilerliyor. İkiliden Mascolo, nişanlısı Bella Thorne'un sabah uyanır uyanmaz yatağın üzerindeki çırılçıplak pozlarını paylaştı. Mascolo paylaşımın üzerine de "Bana her gün ilham verdiğin için teşekkür ederim, seni seviyorum" notu düştü.

Amerika'nın son dönemde parlayan genç oyuncuları arasında yer alan Bella Thorne, evlilik yolunda. Başarılı oyuncu, bir süredir beraberlik yaşadığı müzisyen Benjamin Mascolo ile dünyaevine girmek için gün sayıyor. Birbirlerine olan aşkları, hayranlarının takdirini toplayan ikilinin son paylaşımları çok konuşuldu. Mascolo, nişanlısının sabah yatakta çektiği çıplak pozlarını paylaştı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Mascolo'nun evlenme teklifine "Evet" yanıtını veren Thorne de şarkıcıya nişan yüzüğü almış ve striptizcilerin yer aldığı bir nişan töreniyle kutlama yapmışlardı.

"SEN BENİM FAVORİ OYUNCUMSUN"

Mascolo sevgilisinin çıplak şekilde uyurkenki hallerini çekerek sosyal medyada yayınladı ve fotoğraflara da şu notu düştü:

"Bu sabah nefes kesen güzelliğinle uyandım. Sen sanat eserisin, fotoğraf makinemi alıp bu anıları yaratmam gerekiyordu. Sen benim favori oyuncumsun ve bu bizim kendi hayat filmimiz. Bana her gün ilham verdiğin için teşekkür ederim, seni seviyorum"

"NEDEN BU KADAR YETENEKLİSİN"

Thorne da bu fotoğrafları kendi sayfasında paylaşıp sevgilisine "Seni çok seviyorum, neden bu kadar yeteneklisin?" dedi.

İşte o pozlar: