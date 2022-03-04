En İyi Arkadaşım oyuncuları! En İyi Arkadaşım Cino kimdir?

En İyi Arkadaşım Cino kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

EN İYİ ARKADAŞIM CİNO KİMDİR?

En İyi Arkadaşım dizisinde Cino karakterini canlandıran isim ünlü oyuncu Hamdi Alkan'dır.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Başarılı oyuncu Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğü olan Alkan'ın babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya'da tamamladı. Daha sonra İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünde okudu. Yıldız Teknik Üniversitesinde tiyatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapıyor.

İLK ÇOCUK MİZAH PROGRAMINI YAPTI



1990'lı yıllarda TRT'de başlayan "3 aşağı 5 yukarı" adlı programla TV dünyasına adım atan Alkan, Gafur Hüner ve Yalçın Menteş'le çalıştı. TRT'de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları düzenledi. Televizyonlarda spor programlarına Öz Ofsayt'la başladı. Daha sonra "Reyting Reyting" sonrasında" Reyting Hamdi" ve "Hamdi Alkan TV" programlarıyla yoluna devam etti. TV'deki ilk çocuk mizah programı olan "Yumurcak TV"yi yaptı. 2001 yılında "Şellale" adlı filmde konuk oyuncu olarak oynadı. 2004 yılında Show TV'de Türkiye'nin Yıldızları yarışmasını yaptı.

2007 yılında yönetmenliğini yaptığı "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım" filmini ortaya koydu. Yine yönetmenliğini yaptığı "Dersimiz Atatürk" sinema filmi büyük başarı yakaladı.

CANAN HOŞGÖR İLE İKİ KEZ EVLENDİ

Hamdi Alkan, 1989 yılında Canan Hoşgör ile evlendi. Bu evlilikten 1998 yılında Zeynep ve 2007 yılında da Ayşe dünyaya geldi. Hamdi Alkan, 1999 yılında Canan Hoşhör'den boşandı ve 2006 yılında tekrar evlendiler. 2012 yılının Mart ayında tekrar boşandılar. Alkan, 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da nikah masasına oturdu.

EN İYİ ARKADAŞIM CİNO OYUNCULARI

Hamdi Alkan. Rolü : Cino

Yılsu Sarper. Rolü : Barış

Görkem Yeltan. Rolü : Derya

Tolga Savacı Rolü : Tolga

Canan Hoşgör. Rolü : Gülperi

Mehmet Ulay

Ayten Erman

Kemal Kuruçay

Yılmaz Tüzün

Ege Kökenli

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