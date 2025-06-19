En iletken element hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?

TÜM METALLER ARASINDA EN YÜKSEK ELEKTRİK İLETKENLİĞİNE SAHİP ELEMENT HANGİSİDİR?

A: Altın

B: Gümüş

C: Demir

D: Bakır

Cevap:B