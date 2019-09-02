Bin 400 nüfuslu mahallede 50 yıldır olay yaşanmıyor

02.09.2019 11:21

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı, 1400 nüfuslu Kolay Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp gibi büyük asayiş olayları olmuyor. Derbent Baraj Gölü kenarında bulunan mahalle, doğal güzelliğinin yanı sıra huzurlu ve olaysız olmasıyla ilgi çekiyor. Muhtar Mustafa Öztürk, "Burada insanlar arasında anlaşmazlık olacak durum yok. 50 yıldır ciddi olay yaşamadık" dedi.

50 YILDIR ASAYİŞ BERKEMAL

Bafra'ya 23 kilometre uzaklıktaki 1400 nüfuslu Kolay Mahallesi, bölgede en huzurlu ve asayiş açısından 'olaysız mahalle' olarak biliniyor. Mahallede yaklaşık 50 yıldır cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp gibi büyük çaplı asayiş olayı olmuyor. Derbent Baraj Gölü kenarında yer alan mahalle, doğal güzelliğinin yanı sıra asayiş açısından olaysız geçmesiyle de dikkat çekiyor. Mahallede büyük olaylar olmamasında, yörede yaşayanların birbiriyle güçlü akrabalık bağının bulunmasının etkili olduğu belirtiliyor.

MAHALLEDE YAŞAYAN HERKES BİRBİRİYLE AKRABA

Mahalle sakinlerinden Adnan Öztürk, "Mahallede parmakla sayılacak kadar az genç yaşar. Burada yaşayanlar genellikle yaşlılar. Yaz aylarında ve bayramlarda nüfusumuz 5 bine kadar çıkabiliyor. Kavga edebilmek için neden lazım. Burada öyle bir neden yok. Kavga olmamasının en büyük nedeni, bu mahallede yaşayan herkesin birbiri ile akraba olmasıdır. Eğer bir yerde huzursuzluk varsa biri gelip der ki 'Siz zaten akrabasınız, ayıp değil mi?' diye birileri araya girer ve olay büyümeden sonuçlanır. Bu da burada büyük çaplı olayların yaşanmasına engel olur. Olaylar da büyümediği için büyük çaplı asayiş olayları yaşanmıyor" diye konuştu.

"MADDİ AÇIDAN KİMSE SORUN YAŞAMIYOR"

Mahalle muhtarı Mustafa Öztürk de çok huzurlu bir yer olduğunu belirterek, "Burada insanlar arasında anlaşmazlık olacak bir durum yok. Tahsil oranı çok yüksek. Her hanede emekliler var sabit maaşları geliyor. Maddi açıdan kimse sorun yaşamıyor. Ayrıca tarım arazileri baraj altında kaldığı için arazi anlaşmazlığına neden olacak bir durum da yok. Herkes birbirinin akrabası. Hal böyle olunca olaya neden olacak bir durum da oluşmuyor. Yaklaşık 50 yıldır ciddi bir asayiş olayı hiç yaşanmadı" dedi.

Kaynak: DHA