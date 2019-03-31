Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın belediye başkan adayı olduğu Emre Kınay'ın alacağı oy oranı merak konusu oldu.

SANDIKLARIN YÜZDE 17'Sİ AÇILDI

İstanbul'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Emre Kınay'ın alacağı oy oranı sosyal medyada merak konusu oldu. Kadıköy'de an itibariyle sandıkların yüzde 17'si açıldı. Kınay'ın aldığı oy oranı ise yüzde 11 oranında kaldı. Konuyla ilgili sosyal medya çok sayıda yorum yapıldı.

Diğer adayların aldığı oy oranı ise şu şekilde:

Şerdil Dara Odabaşı

CHP 33.504 OY %65,09

Özgül Özkan Yavuz

AK Parti 10.963 OY %21,30

Emre Kınay

İyi Parti 6.063 OY %11,78

Recep Yılmaz

Saadet Partisi 356 OY %0,69

Mustafa Mehmet Günyeli

DSP 233 OY %0,45