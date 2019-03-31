Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belediye başkan adaylığı için bizzat teklif götürdüğü ve "Ben kazanacağım" diyen Emre Kınay'ın alacağı oy oranı merak konusu olmuştu. Sandıkların yüzde 17'sinin açıldığı an itibariyle Kınay'ın aldığı oy oranı yüzde 11'de kaldı.
Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın belediye başkan adayı olduğu Emre Kınay'ın alacağı oy oranı merak konusu oldu.
SANDIKLARIN YÜZDE 17'Sİ AÇILDI
İstanbul'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Emre Kınay'ın alacağı oy oranı sosyal medyada merak konusu oldu. Kadıköy'de an itibariyle sandıkların yüzde 17'si açıldı. Kınay'ın aldığı oy oranı ise yüzde 11 oranında kaldı. Konuyla ilgili sosyal medya çok sayıda yorum yapıldı.
Diğer adayların aldığı oy oranı ise şu şekilde:
Şerdil Dara Odabaşı
CHP 33.504 OY %65,09
Özgül Özkan Yavuz
AK Parti 10.963 OY %21,30
Emre Kınay
İyi Parti 6.063 OY %11,78
Recep Yılmaz
Saadet Partisi 356 OY %0,69
Mustafa Mehmet Günyeli
DSP 233 OY %0,45
YORUMLAR