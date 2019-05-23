Emre Kaya, Aleyna Tilki'nin Paylaşımına Ateş Püskürdü: Biraz Yavaş Uçsun

Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Edis'le birlikte Instagram'da paylaştığı hikayede söylediklerinden ötürü sosyal medyada olay yarattı. Tilki'nin sözlerine ise popçu Emre Kaya yanıt verdi.

TAKİPÇİLERİNİN TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

Önceki gün Aleyna Tilki, Edis Görgülü ile birlikte aracın içinde video çekerek Instagram hesabından hikaye olarak paylaştı. Edis'inde paylaştığı söz konusu hikayede genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Araba kaza yaparsa Türk popu biter' sözleri sosyal medyada olay oldu. Tilki'nin bu sözleri kullanıcılar tarafından tepkiye neden oldu.

"BİRAZ YAVAŞ UÇSUNLAR"

Aleyna Tilki'nin sözlerine bir tepki de Emre Kaya'dan geldi. Emre Kaya genç şarkıcının söylediklerine, "Bir sene önce 'Dünya starı olacağım' diyordu o değil mi? Anladım, ne diyeyim... Biraz yavaş uçsunlar bence. " şeklinde yanıt verdi.

EMRE KAYA KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Kaya, 1985 yılında İzmir'da dünyaya geldi. İlk kez üç yaşındayken müzikle tanışarak 'Cura' çalmaya başladı. Yaklaşık olarak 16 yıldır müzik sektöründe yer alan Kaya, çok sayıda sevilen besteye imza attı.

YILIN EN İYİ BESTECİSİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Emre Kaya, başarılı bir müzisyen olarak bağlama, keman, gitar ve klarnet enstrümanlarını çalıyor. Murat Dalkılıç, Bengü, Zeynep Dizdar, Niran Ünsal gibi ünlü isimlerle müzikal çalışmalar yaptı. 2009 yılında "Sana Güvenmiyorum" adlı parçasıyla Radyo Üst Kurulu'ndan "Yılın En İyi Bestecisi" ödülünü almaya hak kazandı. 2013 yılında "Teşekkür Ederim" adlı yeni bir albüm daha çıkardı ve aynı yıl Altın Kelebek'ten "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı" ödülünü aldı.

RADYOLARDA EN ÇOK ÇALAN ERKEK SANATÇI OLDU

Kaya, 2014 yılının son aylarında çıkardığı son albümü "Apayrı" ile radyolarda en çok çalan erkek sanatçı ödülünü alırken bu albümle birlikte yılın en iyi popçu ödülünün de sahibi oldu. Müzikle ilgilenmesinin yanında yüzme, otomobil ve motor sporlarına da ilgi duyuyor. 2011 yılında menajeri Gizem Demir ile evlenen ünlü popçu, 2016 yılında eşinden boşandı.