Emre Gül kimdir? Youtuber Emre Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?
Youtuber Emre Gül kimdir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Emre Gül'ün hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Peki, Emre Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne? Detaylar haberimizde.
Youtube'da 1 milyon abonesi bulunan Emre Gül'ün hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Emre Gül kimdir, kaç yaşın, memleketi neresi, boyu kaç, burcu ne?
EMRE GÜL KİMDİR?
Emre Gül, 23 Nisan 1994 Adana doğumludur. Youtuber olan ünlü fenomen aynı zamanda sinema oyuncusudur. Youtube kanalında 1 milyon abonesi bulunmaktadır.
Emre Gül doğum tarihi : 23 Nisan 1994
Emre Gül kaç yaşında : 26 yaşında
Emre Gül nereli : Adana
2017 yılında Youtube kanalı açan Emre Gül'ün aynı zamanda İnstagram hesabı da bulunmaktadır. İnstagram'da 316 bin takipçisi vardır. Emre Gül, Sinan Poyraz, Sefa Kındır, Mami Emen ile birlikte 2018 yapımı Facia Üçlü adlı sinema filminde rol aldı. Emre Gül'ün boyu 1.10 cm, kilosu 39 kg'dır.