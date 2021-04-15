Emre Gül kimdir? Youtuber Emre Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Gül kimdir? Youtuber Emre Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?

Emre Gül kimdir? Youtuber Emre Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Youtuber Emre Gül kimdir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Emre Gül'ün hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Peki, Emre Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne? Detaylar haberimizde.

Youtube'da 1 milyon abonesi bulunan Emre Gül'ün hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Emre Gül kimdir, kaç yaşın, memleketi neresi, boyu kaç, burcu ne?

EMRE GÜL KİMDİR?

Emre Gül, 23 Nisan 1994 Adana doğumludur. Youtuber olan ünlü fenomen aynı zamanda sinema oyuncusudur. Youtube kanalında 1 milyon abonesi bulunmaktadır.

Emre Gül doğum tarihi : 23 Nisan 1994

Emre Gül kaç yaşında : 26 yaşında

Emre Gül nereli : Adana

Emre Gül kimdir? Youtuber Emre Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?

2017 yılında Youtube kanalı açan Emre Gül'ün aynı zamanda İnstagram hesabı da bulunmaktadır. İnstagram'da 316 bin takipçisi vardır. Emre Gül, Sinan Poyraz, Sefa Kındır, Mami Emen ile birlikte 2018 yapımı Facia Üçlü adlı sinema filminde rol aldı. Emre Gül'ün boyu 1.10 cm, kilosu 39 kg'dır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Mehtap Ar Cansu Dere
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emre Gül kimdir? Youtuber Emre Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:07:48. #1.14#

title