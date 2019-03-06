Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi!

Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından helallik istedi.

''KENDİSİNE ULAŞMAYI ÇOK İSTEDİM''

Tayfun, Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" ifadelerini kullandı. Emrah'ın oğluyla görüşüp görüşmeyeceği ise merak konusu oldu.

EMRAH KİMDİR?

Tam adı Emrah Erdoğan olan sanatçı, 1971 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Babasını 1.5 yaşında kaybettikten sonra annesinin işi nedeniyle Elazığ'ın Maden ilçesinin Güleman köyünde ilkokula başladı. Emrah, Elyesa Erdoğan ve Ayten Erdoğan'ın tek çocuğudur.

Müzik öğretmeninin desteğiyle Emrah'a amatör bir demo kaset yapıldı. Emrah yaşantısına Diyarbakır'da devam ettiği süreçte eniştesi ve yakın çevresinin teşviki ile 4 adet amatör kaset yapılarak videoları çekildi. Bu kaset ve videolar bölgede kısa zamanda arz talebi meydana getirdi ve "Küçük Emrah" isminin büyümeye başladığı ilk yıllar oldu.

Amatör 4 kasetin bölgede getirdiği ses İstanbul'dan duyuldu. Ve Emrah İstanbul'dan gelen ilk yapımcısı Mustafa Güneş'in profesyonel teklifi ile ününü Türkiye'ye duyurmaya hazırdı. İlk profesyonel albümü "Ağam Ağam" ile beklenen oldu. Diyarbakır'da yapılan 4 amatör kasetin yarattığı sansasyonun benzeri bu sefer Türkiye çapında yaşandı. Emrah sanat kariyerine "Küçük Emrah" ismini 1980'li yıllara damgasını vurarak başladı.

Emrah günümüze kadar gelen süreçte müzikal anlamda 22 stüdyo albümü, oyunculuğunu yaptığı 18 sinema filmi, 4 tv filmi, 9 tv dizisi, sunuculuğunu ve jüri üyeliğini yaptığı 3 tv programı ile Türkiye'nin son 35 yılına damgasını vurdu. Sayısız yurtiçi yurtdışı konser, sayısız yurtiçi yurtdışı ödül peşi sıra geldi.

1994 yılında Türkiye'nin 50.000 bilet satışlı ilk stad (İnönü Stadyumu) konserini veren sanatçı olması,

2000'li yılların başında memleketi Diyarbakır Ergani'ye anne ve babasının adını verdiği "Ayten Elyesa Erdoğan Özel Eğitim ve Uygulama" engelliler okulunu yaptırdı. Halen eşi Sibel Erdoğan engelliler okulunun fahri anneliğini yürütmektedir.

2013 yılında yazıp, yönettiği ilk sinema filmi "Gelmeyen Bahar" ile yönetmenlik kariyerine ilk adımını attı.

2015 yılında kariyerinin ilk reklam anlaşmasını yaptı. Mc Donald'sın reklam yüzü olarak reklam filmi çekildi. Bu reklam filmi aynı yıl sonunda Kristal Elma ödüllerinde büyük ödüle layık görüldü.

2016 yılında; uzun bir aradan sonra Ntc Medya yapımcılığında Atv ekranlarına "Aşk ve Mavi & Götür Beni Gittiğin Yere" adlı dizi ile geri döndü.

2014 yılında Sibel Erdoğan ile evlenen sanatçının bir yıl sonra Elyesa adını verdiği çocukları dünyaya geldi.