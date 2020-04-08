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Elektrik Mühendisleri Odası, İzmir, Sağlık

EMO İzmir Şubesinden koronavirüs ile 5G arasında ilişki bulunduğu iddialarına yönelik açıklama...

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 5G teknolojisi arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddiaların bilimsel gerçekliğinin bulunmadığını, Türkiye'de de test amaçlı sadece bir adet 5G istasyonu bulunmasının bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

08.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:56
EMO İzmir Şubesinden koronavirüs ile 5G arasında ilişki bulunduğu iddialarına yönelik açıklama...

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 5G teknolojisi arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddiaların bilimsel gerçekliğinin bulunmadığını, Türkiye'de de test amaçlı sadece bir adet 5G istasyonu bulunmasının bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Son dönemde özellikle sosyal medya ve mesajlaşma siteleri üzerinden yayılan 5G baz istasyonlarının koronavirüs riskini artırdığına yönelik iddialarla ilgili yayınlanan açıklamada, virüsün ilk çıktığı yer olarak bilinen Çin'in Wuhan kentinde 5G kapsamında sadece 3 istasyon bulunduğu, bu istasyonların da mevcut 4G baz istasyonlarının geliştirilmesi şeklinde kurulduğu aktarıldı.

Dünya genelinde ticari olarak kullanılan 7 bin 272 adet 5G baz istasyonu bulunduğu, 17 baz istasyonunun kısmen kullanıma açık olduğu bildirilen açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Biri ülkemizde olmak üzere dünya genelinde 188 baz istasyon ise Ar-Ge çalışmaları kapsamında kurulmuştur. Ülkemizde sadece 1 test istasyonun bulunması salgın nedeniyle neredeyse tüm kentlerimizde tedavi gören vatandaşlarımız ile 5G baz istasyonları arasında bir bağlantı olmadığını göstermektedir. Salgınla başarıyla mücadele belirtilen Güney Kore'de 181, vefat sayısının en yüksek olduğu İtalya'da ise sadece 12 adet 5G baz istasyonu mevcuttur. Bu istasyonlar çoğunlukla şehir meydanlarında sembolik olarak konumlandırılmış ve kısıtlı alanları kapsayabilmektedir. Bilimsel kaynaklar ve mevcut bilgi birikimi ışığında 5G ile salgın arasında ilişki kurmanın mümkün olmadığını bir kez daha vurgulayarak yurttaşlara bilimsel temeli olmayan iddialar yerine virüse karşı alınacak önlemlere odaklanma çağrısı yapıyoruz."

"İnsan sağlığına olumsuz etkileri saptanmamıştır"

5G istasyonlarının paylaşımlarda iddia edildiği gibi 60 GHz frekansını kullanmadığı, S-Bandı olarak adlandırılan 3.5 GHz frekansını kullandığı belirtilen açıklamada, "Bu bant çok uzun yıllardır kullanılan, geleneksel olarak adlandırılabilecek bantlar arasında yer alır. Bu bantta çalışan haberleşme sistemlerinin insan sağlığına etkisine ilişkin uzun yıllardır bilimsel çalışmalar yürütülmektedir ve güvenlik sınırları içerisinde çalışmaları durumunda insan sağlığına olumsuz etkileri henüz saptanmamıştır." denildi.

Kaynak: AA

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