Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı
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Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan'ın getirilmesinin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.

02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:13
Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı

İl Emniyet Müdürlüğüne 'ın getirilmesinin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ali tayin edildi.


Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Cengiz Karaca görevine başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü emri ile Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne tayin olan 4. sınıf Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca, "Halkımızın güvenliğini sağlamak için ekip arkadaşlarımızla birlikte aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere gönül rahatlığı ile istedikleri zaman ulaşabilirler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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