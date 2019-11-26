Emmy ödülünü alan Haluk Bilginer: Kendimden çok Türkiye için mutluyum

26.11.2019 07:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:07

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Yaşadığı mutluluğu basın mensuplarıyla paylaşan Bilginer, açıklamasıyla herkesi duygulandırdı.

"YAPTIĞIM İÇİN TAKDİR EDİLMESİ ÇOK MUTLU EDİCİ"

Ödülünü aldıktan sonra açıklama yapan usta oyuncu, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle paylaştı: "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum."

Bilginer, Şahsiyet'teki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis Niewöhner gibi isimlerle yarıştı.

ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ NEDİR?

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi'nin ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçtiği ödül törenidir. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde adaylar bu yıl Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.