Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
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Osmangazi Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi

Bursa'da koronavirüs tedbirleri gereğince denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, kumarhaneye çevrilmiş bir emlakçı tespit etti. Zabıta ekiplerinin baskın düzenlediği emlakçı mühürlenirken; iş yeri sahibine ve kumar oynayan şahıslara para cezası kesildi.

22.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:12
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirleri ihlal ederek kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen bir emlakçıya baskın yaptı. Baskın sonrası iş yeri mühürlenirken, iş yeri sahibine ve kumar oynadığı belirlenen kişilere para cezası kesildi.

EMLAKÇIYI KUMARHANEYE ÇEVİRDİLER

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilk baskın noktası Altıparmak Mahallesi'nde bir emlakçı dükkanı oldu. Baskında emlakçı dükkanının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kıraathaneye çevrildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ele geçirildi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken iş yeri de mühürlendi. Polis ekipleri de oyun oynayan şahıslara idari yaptırım uygularken, iş yeri sorumlusu şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yaptı.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi

MASKEYLE VİRÜS ÖNLEMİ ALIP KUMAR OYNADILAR

Daha sonra koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynatma maksatlı faaliyet yürüten kıraathaneye baskın düzenleyen zabıta ekipleri, içeride çok sayıda kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan bazı kişilerin, koronavirüse karşı maske takarak kendilerini korumaya çalıştıkları gözlerden kaçmadı.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi

KUMARHANEYE GELEN KİŞİLER KAMERADAN İZLENDİ

İş yeri sahibinin kıraathane girişine kamera yerleştirdiği ve gelenleri bu kameradan gözlemlediği belirlendi. Baskında kumar oynamaya yarayan çok sayıda ekipman ele geçirilirken, birçok alkollü içecek de tespit edildi.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi

Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri de iş yeri sahibi ile içeride kumar oynadığı belirlenen kişilere idari para cezası kesti.


Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi

Kaynak: İHA

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