Emlak ilanı sitesinde şoke eden cinsel ilişki fotoğrafı

Emlak ilanı sitesinde şoke eden cinsel ilişki fotoğrafı

ABD'de 399 bin dolarlık ev ilanına bakanlar, fotoğraflar arasında emlakçının yatak odasında çekilen utanç verici bir karesini gördü.

03.09.2019 07:56
Emlak ilanı sitesinde şoke eden cinsel ilişki fotoğrafı

ABD'de bir emlak sitesine yüklenen fotoğraf, o anda ev aramak için siteye giren herkesi şoka uğrattı.

UTANÇ VERİCİ FOTOĞRAF

Tennessee'ye bağlı Nashville'deki dört yatak odalı bir evi gösteren onlarca fotoğraf arasında, banyoda cinsel ilişkiye giren bir kadın ve bir erkek de vardı.

Emlakçı Miguel Calvo, 399 bin dolar değer biçtiği eve yatak odasında çekilmiş özel kareyi de yanlışlıkla eklemişti.

KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Büyük rezaletin ortaya çıkmasıyla Calvo fotoğraftakinin kendisi olduğunu kabul etti.

Emlak ilanı sitesinde şoke eden cinsel ilişki fotoğrafı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (15)

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.