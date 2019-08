Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı

24.08.2019 17:06

Trabzon, Ordu ve Gümüşhane'de kadınlar, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesini basın açıklaması yaparak protesto etti.

Trabzon'da faaliyette bulunan çeşitli kadın platformlarının bir araya gelerek oluşturduğu Trabzon Kadın Meclisi üyeleri, Atatürk Alanı'nda basın açıklaması yaptı.

"Sessiz Kalmıyoruz", "ölmek istemiyoruz", "kadın cinayetlerini görmezden gelmeyin", "gerçek açığa çıkarılsın Rabia Naz'a adalet" yazılı dövizler ile Emine Bulut'un kızı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı afişleri taşıyan grup adına, Kadın Meclisleri Trabzon Temsilcisi Elif İrem Kaykusuz açıklama yaptı.

Kaykusuz, son sözleri "ölmek istemiyorum" olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için bir araya geldiklerini belirterek, "Emine Bulut'un öldürülmesi, ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor." dedi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan da gruba destek verdi.

Elinde, "gerçek açığa çıkarılsın Rabia Naz'a adalet" yazan kızının fotoğrafının da yer aldığı dövizi taşıyan Vatan, "Anneler, babalar olarak her gün canımız yandı, ciğerimiz sızladı. Her gün kanlı gözyaşları döktük." dedi.

Yaşadıkları süreci herkesle paylaştıklarını ve sadece adalet istediklerini dile getiren Vatan, şöyle devam etti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan olarak, İstanbul'da Kadın Meclisleri ile beraber bir durum sergiledik ve orada ben şunu söyledim, kadın nesillerimize ne oluyor? Bütün çocuklarımız kadın nesillerimizdir. Yarın çocuklarımız büyüyüp anne olacaktır, yarın çocuklarımız büyüyüp şefkat kucağını gösterecektir. Neden bizim çocuklarımız korunmadı?"

Vatan, kızının ölümünün ardından yaşadığı sürece ilişkin çeşitli iddialarda da bulundu.

Ordu

Ordu Kadın Platformu üyeleri, Bulut'un öldürülmesine tepki gösterdi.

Altınordu ilçesindeki Tahıl Pazarı mevkisinde toplanan platform üyeleri, "yaşamak istiyoruz", "bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "kimsenin namusu değiliz" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Meryem Külcü, 18 Ağustos Pazar günü bir kız kardeşlerinin daha boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğünü vurguladı.

Külcü, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut'un son sözlerinin, "ölmek istemiyorum" olduğunu anımsatarak, "Emine Bulut'un haykırışı hepimizin haykırışıdır, ölmek istemiyoruz." diye konuştu.

Vahşice işlenmiş bu cinayeti lanetlediklerini dile getiren Külcü, "Geçtiğimiz temmuz ayında, basına yansıdığı kadarıyla 24 kadın en yakınındaki erkekler tarafından katledildi. Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz." dedi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kadınlar, kadın cinayetlerini basın açıklaması yaparak protesto etti.

CHP Kadın Kolları Başkanı Belgin Çakır, Fatih Parkı'nda toplanan grup adına adına yaptığı açıklamada, Emine Bulut'u cinayete kurban vermenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'de kadın olmanın zor olduğunun altını çizen Çakır, şunları kaydetti:

"Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da 'ölmek istemiyorum' diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecek."

Gruba, CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç da destek verdi.

Kaynak: AA